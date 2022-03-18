محمد شريف: تكاسلنا قليلا ضد المريخ.. الآن نريد الفوز على الهلال

قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن فريقه تكاسل قليلا ضد المريخ ما أدى لاستقبال هدف التعادل من الفريق السوداني.

وفاز الأهلي اليوم الجمعة على المريخ في ملعب WE السلام بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث محمد شريف عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا: "كانت مباراة صعبة جدا واحترمنا المريخ نظرا للمباراة الأولى بيننا".

وواصل "كنا في أتم التركيز وسجلنا هدفا مبكرا، وربما تكاسلنا قليلا ربما بسبب الإرهاق أو الإجهاد ولكن بعد التعادل ركزنا وفزنا في مباراة صعبة".

وأكمل "مع التعادل كنا نعرف أننا سيتم إقصائنا أعتقد بهذا الأمر نحتاج لنقطة للتأهل ولكننا سنواجه الهلال للفوز والتأهل لربع النهائي".

وأتم محمد شريف حديثه "كان من المهم أن نفوز اليوم لأننا لا نضمن ماذا سيحدث غدا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ماميلودي صنداونز المتصدر وللأخير مباراة أقل.

ويأتي الهلال ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه المريخ وللأول مباراة أقل.