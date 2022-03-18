محمد شريف: تكاسلنا قليلا ضد المريخ.. الآن نريد الفوز على الهلال

الجمعة، 18 مارس 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف الثاني في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا

قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن فريقه تكاسل قليلا ضد المريخ ما أدى لاستقبال هدف التعادل من الفريق السوداني.

وفاز الأهلي اليوم الجمعة على المريخ في ملعب WE السلام بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث محمد شريف عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا: "كانت مباراة صعبة جدا واحترمنا المريخ نظرا للمباراة الأولى بيننا".

أخبار متعلقة
سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا.. دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة مران الزمالك – تقسيمة بين اللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس

وواصل "كنا في أتم التركيز وسجلنا هدفا مبكرا، وربما تكاسلنا قليلا ربما بسبب الإرهاق أو الإجهاد ولكن بعد التعادل ركزنا وفزنا في مباراة صعبة".

وأكمل "مع التعادل كنا نعرف أننا سيتم إقصائنا أعتقد بهذا الأمر نحتاج لنقطة للتأهل ولكننا سنواجه الهلال للفوز والتأهل لربع النهائي".

وأتم محمد شريف حديثه "كان من المهم أن نفوز اليوم لأننا لا نضمن ماذا سيحدث غدا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ماميلودي صنداونز المتصدر وللأخير مباراة أقل.

ويأتي الهلال ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه المريخ وللأول مباراة أقل.

محمد شريف الأهلي المريخ في إفريقيا
نرشح لكم
حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر أحمد عبد القادر: الفوز أزال من علينا بعض الضغط قبل مواجهة الهلال سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا.. دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة انتهت في إفريقيا - المريخ (1) (3) الأهلي تشكيل المريخ - تغييران عن لقاء الذهاب.. وأدجوماري يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي أساسيون ضد المريخ
أخر الأخبار
لاعب ريال مدريد السابق لـ في الجول: غياب بنزيمة قد يؤدي لهزيمتنا.. وتشافي غير برشلونة 59 ثاتيه | الدوري الإسباني
حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد عبد القادر: الفوز أزال من علينا بعض الضغط قبل مواجهة الهلال 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد شريف: تكاسلنا قليلا ضد المريخ.. الآن نريد الفوز على الهلال 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا.. 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ساسي يسجل والدحيل يسجل يكتسح الغرافة بخماسية ويتوج بكأس أمير قطر 42 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو