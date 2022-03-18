سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا..

تغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي كل من بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر، فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني من 5 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المريخ المساوي له في عدد المباريات، والهلال السوداني الذي لعب 4 مباريات فقط.

ويلعب الهلال مع صندوانز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة غدا -السبت- في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي ستحدد شكل المنافسة النهائي.

ترتيب المجموعة الحالي:

صنداونز 10 نقاط من 4 مباريات

الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات

الهلال 4 نقاط من 4 مباريات

المريخ 4 نقاط من 5 مباريات

كيف يعبر الأهلي؟

الطريق واضح ومباشر.. إذا فاز الأحمر على الهلال يتأهل مباشرة دون النظر لنتائج أي مباريات، سواء مباراة الهلال وصنداونز القادمة، أو مباراة صنداونز والمريخ الأخيرة.

ولكن ماذا إن لم يفُز الأهلي؟

الأهلي تعادل مع الهلال في السودان بدون أهداف، ما يعني أن قاعدة الهدف الخارجي ستقف ضده إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط.

للتوضيح، الأولوية في حالة التساوي تكون للمواجهات المباشرة، وإذا تساوى عدد الأهداف في هذه المواجهات يحتكم الطرفان لقاعدة الهدف خارج الأرض، وإذا استمر التساوي سنلجأ لفارق الأهداف، وأخيرا إذا استمر هذا التساوي سنتجه للفريق صاحب الأهداف الأكثر.

بفرض فوز الهلال على صنداونز بفارق هدف، فإن الأهلي سيكون بحاجة للتعادل السلبي مع الهلال ليمر على حسابه بفارق الأهداف.

الأهلي سجل 6 أهداف وتلقى 5، بينما سجل الهلال هدفين وتلقى 3، ما يعني أن فارق الأهلي الحالي هو (+1)، وفارق الهلال الحالي هو (-1)، وإذا فاز على صنداونز بفارق هدف يصبح هذا الفارق (صفر).

أما إذا فاز الهلال على صنداونز بفارق هدفين دون أن يسجل أكثر من الأهلي (3-1 على سبيل المثال تمنح الهلال فارق +1 ولكن يصبح عدد أهدافه المسجلة 5)، فإن التعادل السلبي سيكفي الأهلي أيضا.

للتذكير، التعادل الإيجابي يمنح الهلال أفضلية المواجهات المباشرة، والخسارة بطبيعة الحال تعني الإقصاء إلا بشروط أكثر تعقيدا، وبالتالي ستتضح الأمور أكثر بعد مباراة الغد بين الهلال وصنداونز.