دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة

الجمعة، 18 مارس 2022 - 20:03

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي الأهلي بهدف أحمد حمدي عبد القادر

فض الأهلي الشراكة وانفرد بالمركز الثاني مؤقتا بالفوز 3-1 على المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف الأهلي: بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر، فيما سجل هدف المريخ: رمضان عجب.

فوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط ظل بها الأخير في جدول الترتيب.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - غياب رمضان والسعيد في مواجهة أهلي طرابلس تشكيل المريخ - تغييران عن لقاء الذهاب.. وأدجوماري يقود الهجوم أمام الأهلي مروان محسن: الأهلي بيتي.. وسأعود للملاعب خلال 6 أسابيع تشكيل الأهلي - الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي أساسيون ضد المريخ

وينتظر الهلال السوداني مواجهة صنداونز غدا السبت لحساب الجولة الخامسة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتاج الأهلي لفوز أو تعادل مع تعثر الهلال من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية رفقة صنداونز الجنوب إفريقي.

وأصبح محمد شريف صاحب الهدف رقم 600 في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات الإفريقية.

كما سجل كل من بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

كما سجل بيرسي تاو أول أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات منذ تسجيله ثنائية أمام سموحة في 25 نوفمبر 2021

التشكيل

بدأ الأهلي بثلاثية هجومية مكونة من بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما أجرى المريخ تغييرين عن تشكيل لقاء الذهاب، وبدأ بنفس الثلاثي الهجومي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي بكل قوة، فأطلق عمرو السولية تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في الدقيقة الأولى.

بحث الأهلي عن الهدف تواصل، وتحقق لأصحاب القميص الأسود ما أرادوا في الدقيقة 19، كرة طولية من محمد مجدي أفشة لمحمد شريف الذي يستلم الكرة على صدره داخل المنطقة لكنها طالت منه وفشل المدافع في تشيتها بشكل صحيح لتصل إلى بيرسي تاو وسدد كرة أرضية زاحفة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وأصبح بيرسي تاو المحترف رقم 19 الذي يسجل بقميص الأهلي في البطولات الإفريقية.

رد المريخ جاء سريعا بعد 4 دقائق، تسديدة من حمزة داوود بعدما دخل لمنطقة الجزاء لكنها ارتطمت بقدم حمدي فتحي وخرجت لركنية بعدما مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 مرر أفشة بينية طولية لعلي معلول في الجهة اليسرى الذي أطلق تسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ولم تجد من يتابعها.

ومع مرور نصف ساعة أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه حمدي فتحي بعد تدخل قوي على لاعب المريخ.

وفي الدقيقة 37، سدد محمد شريف تسديدة مرت بعيدة عن المرمى من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من بيرسي تاو.

الشوط الثاني

أشرك موسيماني، طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو مع بداية الشوط الثاني.

المريخ هدد مرمى الأهلي في الدقيقة 52، توغل من توني أودوجوماري من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية سددها رمضان عجب ارتطمت بعارضة محمد الشناوي.

وبعد دقيقة واحدة خرج محمد هاني متأثرا بالإصابة وشارك بدلا منه كريم فؤاد.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء، استطاع المريخ أن يسجل التعادل، عرضية من توني وتسديدة من الجازولي نوح تصدى لها الشناوي تابعها رمضان عجب في الشباك.

موسيماني أجرى ثالث التغييرات بنزول أحمد حمدي عبد القادر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 62.

ضغط الأهلي أسفر عن هدفين في دقيقتين متتاليتين.

في الدقيقة 69 أرسل أفشة كرة طولية إلى معلول الذي أرسل عرضية أرضية أودعها محمد شريف في الشباك.

هدف يحمل رقم 600 للأهلي في جميع البطولات الإفريقية، والثالث لشريف الموسم الجاري.

وبعد دقيقة واحدة استغل أحمد حمدي عبد القادر خطأ من المدافع في التمرير ودخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد في الزاوية القريبة.

وفي الدقيقة 85 أجرى موسيماني التغيير الرابع والأخير بنزول أليو ديانج بدلا من محمد مجدي أفشة.

هدأت أحداث اللقاء في الدقائق الأخيرة مع سيطرة من المريخ على الكرة بحثا عن تقليص الفارق.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة، نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين إثر تدخل أحمد حمدي على لاعب المريخ.

وتوقفت المباراة لدقيقتين وأشهر الحكم عدة بطاقات صفراء في وجه لاعبي الفريقين، ومن ثم أطلق صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي.

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
نرشح لكم
حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر أحمد عبد القادر: الفوز أزال من علينا بعض الضغط قبل مواجهة الهلال محمد شريف: تكاسلنا قليلا ضد المريخ.. الآن نريد الفوز على الهلال سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا.. انتهت في إفريقيا - المريخ (1) (3) الأهلي تشكيل المريخ - تغييران عن لقاء الذهاب.. وأدجوماري يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي أساسيون ضد المريخ
أخر الأخبار
لاعب ريال مدريد السابق لـ في الجول: غياب بنزيمة قد يؤدي لهزيمتنا.. وتشافي غير برشلونة دقيقة | الدوري الإسباني
حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد عبد القادر: الفوز أزال من علينا بعض الضغط قبل مواجهة الهلال 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد شريف: تكاسلنا قليلا ضد المريخ.. الآن نريد الفوز على الهلال 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا.. 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ساسي يسجل والدحيل يسجل يكتسح الغرافة بخماسية ويتوج بكأس أمير قطر 42 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو