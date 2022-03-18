دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفض الشراكة ويفوز على المريخ بالثلاثة

فض الأهلي الشراكة وانفرد بالمركز الثاني مؤقتا بالفوز 3-1 على المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف الأهلي: بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر، فيما سجل هدف المريخ: رمضان عجب.

فوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط ظل بها الأخير في جدول الترتيب.

وينتظر الهلال السوداني مواجهة صنداونز غدا السبت لحساب الجولة الخامسة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتاج الأهلي لفوز أو تعادل مع تعثر الهلال من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية رفقة صنداونز الجنوب إفريقي.

وأصبح محمد شريف صاحب الهدف رقم 600 في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات الإفريقية.

كما سجل كل من بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

كما سجل بيرسي تاو أول أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات منذ تسجيله ثنائية أمام سموحة في 25 نوفمبر 2021













































































التشكيل

بدأ الأهلي بثلاثية هجومية مكونة من بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما أجرى المريخ تغييرين عن تشكيل لقاء الذهاب، وبدأ بنفس الثلاثي الهجومي.

بيرسي تاو يبدأ ضد المريخ وأليو ديانج على دكة البدلاء 🔴⚽️#في_إفريقيا pic.twitter.com/qv2cphT0Kj — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2022

وصف المباراة

بدأ الأهلي بكل قوة، فأطلق عمرو السولية تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في الدقيقة الأولى.

بحث الأهلي عن الهدف تواصل، وتحقق لأصحاب القميص الأسود ما أرادوا في الدقيقة 19، كرة طولية من محمد مجدي أفشة لمحمد شريف الذي يستلم الكرة على صدره داخل المنطقة لكنها طالت منه وفشل المدافع في تشيتها بشكل صحيح لتصل إلى بيرسي تاو وسدد كرة أرضية زاحفة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وأصبح بيرسي تاو المحترف رقم 19 الذي يسجل بقميص الأهلي في البطولات الإفريقية.

ينضم لقائمة طويلة من اللاعبين الكبار✨ بيرسي تاو يصبح اللاعب الأجنبي رقم 19 الذي يسجل للأهلي في البطولات الإفريقية. 🦅🕺#في_إفريقيا pic.twitter.com/mqNQAtfkvW — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2022

رد المريخ جاء سريعا بعد 4 دقائق، تسديدة من حمزة داوود بعدما دخل لمنطقة الجزاء لكنها ارتطمت بقدم حمدي فتحي وخرجت لركنية بعدما مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 مرر أفشة بينية طولية لعلي معلول في الجهة اليسرى الذي أطلق تسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ولم تجد من يتابعها.

ومع مرور نصف ساعة أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه حمدي فتحي بعد تدخل قوي على لاعب المريخ.

وفي الدقيقة 37، سدد محمد شريف تسديدة مرت بعيدة عن المرمى من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من بيرسي تاو.

الشوط الثاني

أشرك موسيماني، طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو مع بداية الشوط الثاني.

المريخ هدد مرمى الأهلي في الدقيقة 52، توغل من توني أودوجوماري من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية سددها رمضان عجب ارتطمت بعارضة محمد الشناوي.

العارضة أنقذت الأهلي من هدف محقق بعد تصويبة رمضان عجب في الدقيقة 52 قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل التعادل للمريخ.#في_إفريقيا pic.twitter.com/XyYnZzEKKd — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2022

وبعد دقيقة واحدة خرج محمد هاني متأثرا بالإصابة وشارك بدلا منه كريم فؤاد.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء، استطاع المريخ أن يسجل التعادل، عرضية من توني وتسديدة من الجازولي نوح تصدى لها الشناوي تابعها رمضان عجب في الشباك.

موسيماني أجرى ثالث التغييرات بنزول أحمد حمدي عبد القادر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 62.

ضغط الأهلي أسفر عن هدفين في دقيقتين متتاليتين.

في الدقيقة 69 أرسل أفشة كرة طولية إلى معلول الذي أرسل عرضية أرضية أودعها محمد شريف في الشباك.

هدف يحمل رقم 600 للأهلي في جميع البطولات الإفريقية، والثالث لشريف الموسم الجاري.

وبعد دقيقة واحدة استغل أحمد حمدي عبد القادر خطأ من المدافع في التمرير ودخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد في الزاوية القريبة.

أحمد عبد القادر ذهب للاحتفال مع موسيماني بعد تسجيله هدف الأهلي الثالث أمام المريخ.🔴🦅 عدسة📸محمد بيومي pic.twitter.com/taBsNykY26 — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2022

وفي الدقيقة 85 أجرى موسيماني التغيير الرابع والأخير بنزول أليو ديانج بدلا من محمد مجدي أفشة.

هدأت أحداث اللقاء في الدقائق الأخيرة مع سيطرة من المريخ على الكرة بحثا عن تقليص الفارق.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة، نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين إثر تدخل أحمد حمدي على لاعب المريخ.

وتوقفت المباراة لدقيقتين وأشهر الحكم عدة بطاقات صفراء في وجه لاعبي الفريقين، ومن ثم أطلق صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي.