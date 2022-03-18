انتهت في إفريقيا - المريخ (1) (3) الأهلي

الجمعة، 18 مارس 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - المريخ - دوري أبطال إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المريخ والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الأهلي والمريخ والهلال المراكز من الثاني وحتى الرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

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لمتابعة مباراة المريخ والأهلي من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: خروج افشة ونزول أليو ديانج

ق 70: جوووووووول ثاااالث.. حمدي عبد القادر يستغل خطأ المدافع ويراوغ ويسدد.

ق 69: جوووووووول عرضية من معلول لشريف والهدف الثاني

ق 62: تغيير ثالث للأهلي بنزول أحمد حمدي بدلا من حسين الشحات

ق 60: التعادل رمضان عجب يسجل للمريخ

ق 54: مشاركة كريم فؤاد بدلا من محمد هاني الذي خرج متأثرا بالإصابة.

ق 52: عرضية أرضية من توني بعد توغل من الجهة اليسرى ترتطم بعارضة الشناوي.

ق 46: خروج بيرسي تاو ونزول طاهر محمد طاهر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تمريرة من بيرسي تاو لمحمد شريف على حدود المنطقة وتسديدة من الأخير بعيدة عن المرمى.

ق 30: بطاقة صفراء لحمدي فتحي

ق 27:كرة بينية طولية من أفشة لمعلول الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

ق 23: التعادل يضيع عن طريق حمزة الذي راوغ وسدد كرة من داخل المنطقة خرجت لركنية بعدما ارتطمت بقدم حمدي.

ق 19: جوووول أووووول للأهلي.. تسديدة من بيرسي تاو من داخل منطقة الجزاء يفشل الحارس في التعامل معها وتسكن الشباك.

ق 1: تسديدة أولى من عمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء لكن أعلى العارضة

بداية اللقاء

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