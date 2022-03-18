مؤتمر الونش: سنهزم بترو أتليتكو لمصالحة جماهير الزمالك

أثار محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك حماس جماهير الأبيض قبل مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الونش أن فريقه سيخوض المباراة بهدف الفوز لمصالحة الجماهير.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" الزمالك فريق كبير، ونحن نمر بفترة صعبة، والجهاز الفني يحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات".

وتابع "لدينا مدرب كبير نسعى للاستفادة منه كثيرا، والمدير الفني تحدث معنا وطالبنا بالتركيز في الفترة المقبلة، لأن الزمالك ينافس على بطولتي الدوري والكأس، ونسعى لمصالحة الجماهير".

ويحل الزمالك ضيفا على بترو غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في استاد القاهرة من الوداد المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتولى جوسفالدو فيريرا تدريب الزمالك مؤخرا، وخلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للفريق. البرتغالي فيريرا قاد الزمالك أمام الوداد في المباراة السابقة، وسيكون اللقاء المقبل هو الثاني له مع الفريق في ولايته الثانية.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا إسبيرانسا في الجولة الأخيرة يوم 1 أبريل في آخر جولة من مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.