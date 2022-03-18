مؤتمر فيريرا: سنبدأ صورة جديدة لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو.. والمباراة فرصة لي

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن مواجهة بترو أتليتكو غدا السبت في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ستكون بداية صورة جديدة للفريق الأبيض.

وتحدث فيريرا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أحيي بترو أتليتكو على التأهل لربع النهائي ورغم عدم قدرتنا على التأهل لكننا لسنا بعيدين عن الفوز غدا".

وواصل "غدا سنبدأ صورة جديدة للزمالك، فهو أقوى فرق مصر وأفريقيا، ونسعى للفوز لأننا نواجه منافسا قويا ولديه شخصية كبيرة".

وتابع المدرب البرتغالي "المباراة فرصة لنا لأعرف إلى أين وصل الفريق ولدي مهمة لتقييم الوضع الحالي وتحسين الأداء".

وأكمل "لسنا هنا من أجل زيادة نقاط المنافس، وتحدثت مع اللاعبين لأن الزمالك فريق كبير ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية من لقاء الغد كي نسترد فريقنا مجددا".

وشدد فيريرا "الزمالك حتى الآن هو بطل الدوري في مصر ولابد أن نقدر ذلك جيدا، ونعمل على تكرار الفوز باللقب والعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما نحاول تحسين أوضاع الفريق، وأن يشعر الجمهور بعمل الجهاز الفني".

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وودع الزمالك البطولة بالفعل بعدما لم يحصد سوى نقطتين في أربع مباريات ليحتل المركز الثالث، فيما يأتي بترو أتليتكو في الصدارة بـ10 نقاط.