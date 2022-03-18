تشكيل الأهلي - الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي أساسيون ضد المريخ

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مضيفه المريخ السوداني اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على منافسه المريخ في ملعب WE السلام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسام حسن وأيمن أشرف وعلي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأليو ديانج.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 3.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويليه الأهلي والهلال والمريخ ولكل منهم 4 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف الأهلي فريق الهلال في ملعب السلام.