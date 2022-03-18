عضو إدارة المصري: اللاعبون تقبلوا خصم الـ10%.. وأقدر ظروف اغترابهم

الجمعة، 18 مارس 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

المصري × أوتوهو

تحدث حسن عمار، عضو اللجنة السباعية بالنادي المصري عن الأزمة الأخيرة المتعلقة بلاعبي الفريق.

ورفض لاعبو المصري نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وقال حسن عمار في تصريحات تليفزيونية على قناة ETC "أقدر الظروف التي يعانى منها اللاعبون بسبب قضاء حياتهم في سفر ومعسكرات دائمة ما يجعلهم تحت الضغوط بشكل مستمر".

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وأضاف "حينما حدث تراجع للنتائج كان من الطبيعي أن يصدر قرار بوقف المستحقات وهو أمر متبع في كافة الأندية، وتمرد لاعبى المصري تصرف غير مسئول من اللاعبين ونتمنى أن نتجاوزها سريعا".

وواصل عمار "اللاعبون تقبلوا قرار خصم 10% من قيمة عقودهم، وتقدموا باعتذارات للإدارة، وكنا في غنى عن هذا التصرف من الأساس، ولو عملنا مقارنة بين الأندية في الدوري ستجد المصري أكثر فريق سدد مستحقات لاعبيه".

وأتم عضو اللجنة السباعية تصريحاته: "الجماهير كانت السبب الرئيسي في الفوز على أوتوهو قبل أيام، وننتظر 5 ألاف مشجع في موقعة الأحد للاقتراب خطوة أخرى من التأهل، والكاف هو المسئول عن البث الفضائي وتحديد المواعيد الخاصة بمارياتنا القارية".

وصرح عمار لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لا يوجد أي تأخير لمستحقات اللاعبين سوى قسط شهر فبراير، وكل مكافآت الكونفدرالية مصروفة للاعبين باستثناء مكافأة الفوز على أوتوهو مؤخرا".

وأوضح "أما مكافآت الدوري، فمتأخر للاعبين مكافآت 3 مباريات، ولكنها موقوفة على أي حال لسوء النتائج محليا".

ويستعد المصري لمواجهة القطن الكاميروني الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المصري القطن كونفدرالية
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