مواعيد مباريات الجمعة 18 مارس 2022 – الأهلي يواجه المريخ وقرعة دوري الأبطال.. وكلاسيكو في الدوري السعودي

يحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على ملعب WE السلام في تمام الساعة السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويشهد اليوم كذلك لقاءات قوية من نفس المسابقة، بين آمازولو والرجاء البيضاوي في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 1، ووفاق سطيف وهوريا في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 3.

ويشهد اليوم كذلك قرعة دوري أبطال أوروبا لربع نهائي المسابقة بعد تأهل جميع الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس الإخبارية.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا