مواعيد مباريات الجمعة 18 مارس 2022 – الأهلي يواجه المريخ وقرعة دوري الأبطال.. وكلاسيكو في الدوري السعودي

الجمعة، 18 مارس 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية مع الأهلي أمام بيراميدز

يحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على ملعب WE السلام في تمام الساعة السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويشهد اليوم كذلك لقاءات قوية من نفس المسابقة، بين آمازولو والرجاء البيضاوي في السادسة مساء عبر بي إن سبورتس 1، ووفاق سطيف وهوريا في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 3.

أخبار متعلقة
الأهلي يطلق متجره الإلكتروني مؤتمر مدرب المريخ: الأهلي كان يملك الجمهور الأكبر في المباراة السابقة.. ولم ولن أهرب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب غياب ربيعة عن مواجهة المريخ مؤتمر موسيماني: لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي

ويشهد اليوم كذلك قرعة دوري أبطال أوروبا لربع نهائي المسابقة بعد تأهل جميع الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس الإخبارية.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بعثة الزمالك تصل أنجولا بعد رحلة استغرقت 7 ساعات.. وسلبية المسحة مؤتمر أيمن أشرف: نحن من وضعنا أنفسنا في الموقف الصعب.. ونستطيع الخروج منه جيدا مؤتمر موسيماني: لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب غياب ربيعة عن مواجهة المريخ قائمة الأهلي – غياب ربيعة.. وتواجد بيرسي تاو ومحمد هاني أمام المريخ في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال هداف بترو أتليتكو لـ في الجول: مندهشون من صعودنا.. ونريد أن نتصدر المجموعة قائمة المغرب - الزلزولي والحدادي في الهجوم استعدادا لـ الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد لقاء أرسنال دقيقة | المحترفون
رئيس الإسماعيلي: لا نفاوض حسام حسن وتحدثنا معه قبل حمد إبراهيم 6 دقيقة | الدوري المصري
مروان محسن: الأهلي بيتي.. وسأعود للملاعب خلال 6 أسابيع 45 دقيقة | الدوري المصري
ناصر منسي: الزمالك أرادني مطلع الموسم الجاري 45 دقيقة | مصر
جمال عبد الحميد: لماذا لا يتلقى لاعبو الأهلي عروضا مثل الزمالك؟ 58 دقيقة | مصر
سعد سمير يكشف كواليس جلسته مع الخطيب قبل الرحيل إلى فيوتشر ساعة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 18 مارس 2022 – الأهلي يواجه المريخ وقرعة دوري الأبطال.. وكلاسيكو في الدوري السعودي ساعة | إفريقيا
في الجول يكشف موعد إعلان قائمة مصر لمواجهة السنغال 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة