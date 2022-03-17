مؤتمر أيمن أشرف: نحن من وضعنا أنفسنا في الموقف الصعب.. ونستطيع الخروج منه جيدا

الخميس، 17 مارس 2022 - 20:21

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - الأهلي

قال أيمن أشرف لاعب الأهلي إن لاعبي الفريق الأحمر هم من وضعوه في الموقف الصعب في دوري أبطال إفريقيا وإنهم قادرون على تخطيه.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث أيمن أشرف في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الخميس قائلا: "أمامنا مباراتين متبقيتين في دور المجموعات ضد المريخ ثم الهلال ونبحث عن الفوز فيهما لحسم الصعود للدور التالي".

واستدرك "لكن الآن كل تركيزنا منصب على مواجهة المريخ فقط".

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ويواجه الأهلي منافسه المريخ غدا الجمعة في ملعب السلام في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ.

فيما يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط.

وواصل أيمن أشرف حديثه قائلا: "الفريق يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات نجحوا في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين متتاليتي".

وواصل "هناك حديث وتواصل دائم بين اللاعبين الكبار قبل المباريات الرسمية وفي هذا التوقيت على وجه التحديد والموقف الذي يواجهه الأهلي في دور المجموعات".

وشدد أيمن أشرف "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب في دوري الأبطال، ونحن أيضًا قادرون على الخروج منه وحسم الصعود من خلال الفوز في مباراتي المريخ والهلال".

وعن جاهزيته قال: "أنا جاهز من الناحية الطبية وأشارك منذ عشرة أيام في التدريبات الجماعية وقرار مشاركتي يعود للجهاز الفني، والجهاز الفني لمنتخب مصر يتواصل معي كذلك للاطمئنان علي".

وأتم أيمن أشرف حديثه قائلا: "لاعبو الأهلي اعتادوا على الضغوط وعلى المباريات المتتالية وكل اللاعبين لديهم خبرات في التعامل مع هذه الظروف وإجراء الاستشفاء اللازم بجانب دور الجهاز الفني، وهذا قدر لاعبي الأعلى خاصة من يشارك مع المنتخب ولكن في النهاية يجب أن يؤدي أي لاعب يشارك مع الفريق بالشكل الذي يليق بالأهلي".

أيمن أشرف الأهلي في إفريقيا المريخ
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