هداف بترو أتليتكو لـ في الجول: مندهشون من صعودنا.. ونريد أن نتصدر المجموعة

أبدى تياجو أزولاو، هداف فريق بترو أتليتكو وبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، اندهاشه من تأهل فريقه من مجموعة تضم بطلين سابقين للمسابقة، الوداد المغربي والزمالك.

وقال أزولاو لـ FilGoal.com: "بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة هذا العام متوازنة للغاية، ونحن مندهشون لأننا صعدنا من مجموعة تضم فريقين سبق لهما الفوز باللقب".

وأضاف "المباراة القادمة أمام الزمالك سنلعب كالعادة، سنحترم الفريق لكننا نريد الفوز للمركز الأول للمجموعة".

وأوضح "لدينا فريق شديد التركيز مع لاعبين جيدين ومدرب جيد للغاية، كانت مفاجأة ألا يصعد الزمالك لأننا واجهنا صعوبة كبيرة في المباراة هناك في مصر".

وأردف "هدفنا الآن هو أن نكون المركز الأول ثم سنتعرف على من سنواجهه في ربع النهائي ونعمل على محاولة الوصول إلى الدور نصف النهائي، سنلعب البطولة خطوة بخطوة".

وأتم "لا أعرف الكثير عن الدوري المصري، لكن بالطبع أعرف أندية الزمالك والأهلي وكذلك بيراميدز، أيضا مابولولو يلعب في البطولة المصرية ضمن فريق الاتحاد السكندري، وبالطبع مساعدانا الفنيان فلافيو وجيلبرتو أفضل من يتحدثون جيدا عن مصر".

يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.