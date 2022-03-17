التشكيل الأول لـ ألميدا.. شكري نجيب وحمرون يقودان هجوم فاركو أمام البنك الأهلي

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الأول تشكيله الأول منذ تولي المسؤولية أمام البنك الأهلي.

ويستضيف فاركو فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بالثلاثي شكري نجيب ورزقي حمرون وأحمد شريف في الهجوم.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 16 نقطة بينما البنك الأهلي يحل سادسا بـ 17 نقطة.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جيفرسون اينكادا - أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري - جابر كامل.

خط الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" - محمود جهاد - أحمد البحراوى - إسلام جمال - وليد علي - عزمي غوما - أحمد عوض - محمد أسامة - أحمد الصغيري.