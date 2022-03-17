توخيل: أثبتنا أننا قادرون على الفوز رغم الصعوبات

الخميس، 17 مارس 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

توخيل

شدد توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي على عقلية الفريق اللندني التي ساعدته على الفوز رغم الصعوبات التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وتأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16 من المسابقة. (طالع تفاصيل المباراة)

وقال توخيل عقب المباراة في تصريحات لـ بي.ان.سبورتس: "ربع النهائي خطوة كبيرة، أظهرنا المرونة والعقلية للتغلب على الصعوبات، لقد فعلنا ما هو ضروري. فوزنا مستحق".

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وأضاف "تشيلسي لديه هذا النوع من الثقافة داخل النادي، هذا ما وجدته منذ اليوم الأول، وهذا ما يدفع الفريق للتركيز في الأوقات الصعبة والمشتتة"

وتابع "لقد أثبتنا أننا قادرين على تحقيق النتائج رغم كل شيء، وأنا فخور بذلك".

وواصل "لقد رأيت الكثير من المشجعين هنا (فرنسا) لدعم الفريق، إنه شعور رائع".

وتواجد 2600 مشجعا لنادي تشيلسي في مدرجات ملعب بيار موروا لمؤازرة الفريق في مهمة الذهاب رغم العقوبات المفروضة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ثم تطرق للحديث عن المباراة: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، كانت أرضية الملعب مروعة وجعلت الأمور معقدة".

وأردف "لم تكن التكتيكات صحيحة في أول 20 دقيقة، أتحمل المسئولية".

واختتم الألماني تصريحاته "نأمل الاستمرار، نحن نريد المنافسة والأمر يتطلب تضحيات كثيرة، كافحنا لنكون في دور الثمانية ونجحنا، ولدينا الآن مباراة ميدلسبروه".

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

آخرهم كان قرار منع الجماهير من حضور مباراة الفريق أمام مضيفه ميدلسبروه ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا ليل
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