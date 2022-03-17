"الحافلة السبعة راكب" تستمر في طريقها.. تشيلسي يعبر ليل ويطير لربع نهائي الأبطال

"معلوماتي الأخيرة هي أن لدينا طائرة ويمكننا الذهاب بالطائرة والعودة بها، وإذا لم نذهب فسوف نستقل القطار، وإن لم يكن لدينا سنذهب بالحافلة، وإن لم يكن فسوف أقود سيارة تتسع لسبعة مقاعد" توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي.

والآن في ظل تجميد تشيلسي ومعاناته من أزمة مادية طاحنة فإن الحافلة التي تتسع لسبعة مقاعد تستمر في طريقها في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على ليل الفرنسي بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 في ملعب بيار موروا.

وكان تشيلسي فاز ذهابا في إنجلترا في ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.

افتتح بوراك يلماز أهداف المباراة لصالح ليل من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وأدرك كريستيان بوليسيتش التعادل للبلوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأكد سيزار أزبليكويتا تفوق تشيلسي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبذلك يواصل تشيلسي حملته الناجحة حتى الآن في الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من ليل وسط اهتزاز في مستوى تشيلسي ولكن لم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 36 لمست الكرة يد جورجينيو وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح ليل.

وحول بوراك يلماز الركلة بنجاح على يسار إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وبينما كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع المقدر بثلاث دقائق مرر جورجينيو بينية إلى بوليسيتش الذي سدد بسهولة في الشباك ليدرك التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 52 كاد بوراك بلماز يسجل هدفا ثانيا له ولفريقه لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

وكاد تشيكي لاعب ليل يسجل هدفا ثانيا لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 71 أرسل ماسون ماونت عرضية من الناحية اليسرى قابلها أزبليكويتا بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

هدأت المباراة بعد ذلك وكاد ماركوس ألونسو يسجل هدفا ثالثا لكن حارس ليل تصدى له.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين لهدف.