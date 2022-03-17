كلوب عن إصابة صلاح: أخبرني أنه بحالة جيدة.. جعل كيران تيرني هادئا

الخميس، 17 مارس 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نهائي كأس الرابطة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفاصيل حديثه مع محمد صلاح حول إصابة الأخير وسبب بقائه على مقاعد البدلاء ضد أرسنال قبل مشاركته في الشوط الثاني.

وفاز ليفربول على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات بهدفين دون رد في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح تعرض للإصابة في لقاء برايتون.

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وتحدث كلوب عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "صلاح أخبرني إنه بخير لكننا كنا مازلنا بحاجة لاختباره في التدريبات".

وأكمل "في النهاية تمسكنا بقرارانا بأنه سيتواجد على مقاعد البدلاء ولكن كان من الواضح أنه سيشارك لأنه كان نشيطا للغاية لقد أبقى كيران تيرني لاعب أرسنال في وضع هادئ".

وأردف "ذلك أيضا ساعد ترينت ألكسندر أرنولد الذي كان استثنائيا في المباراة وساعدنا ضد جابرييل مارتينلي، احتجنا للاعبين وأندرو روبرتسون قدم مباراة رائعة أيضا".

وعن تخلف فريقه بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قال: "نحظى بفترة جيدة لكن الأمر مازال كما هو، يجب أن نفوز بالمباريات ثم سنواجه سيتي نفسه".

كلوب ليفربول أرسنال صلاح
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