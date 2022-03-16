توتنام يداوي جرح رونالدو بالفوز على برايتون

استعاد توتنام انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على برايتون بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 للمسابقة.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

جاء فوز توتنام بعدما تلقى هزيمة قاسية قبل أيام أمام مانشستر يونايتد بثلاثية النجم كريستيانو رونالدو.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 48 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 33 في المركز الـ13.

تقدم توتنام في الدقيقة 37 بهدف سجله المدافع كريستيان روميرو بعدما سدد كولوسفسكي كرة اصطدمت به وغيرت مسارها تجاه المرمى، ولا يستطع الحارس روبرت سانشيز التصدي لها.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنام في الدقيقة 57 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة بينتاكور ليسدد بالقدم اليسرى كرة في شباك برايتون.

ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة لتوتنام، والفارق بينه وبين مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس نقطتين فقط.