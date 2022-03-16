الهلال يعلن رفض كاف حضور الجماهير لمباراة صنداونز

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 23:24

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الهلال

أعلن الهلال السوداني رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حضور جماهيره لمباراة ماميلودي صنداونز.

وأشار الهلال عبر صفحته الرسمية إلى أن كاف أرجع سبب رفضه حضور الجماهير ما أسماه بـ"استمرار الاحتجاجات في السودان".

وكان الهلال يرغب في حضور 25 ألف مشجع لمباراته ضد صنداونز وأرفق خطاب وزارة الصحة والسلطات الأمنية.

وبذلك يكون الاتحاد الإفريقي رفض حضور جماهير الهلال لكافة مبارياته التي أقيمت على أرضه في دور المجموعات بعد مواجهتي الأهلي والمريخ.

ويستضيف الهلال منافسه صنداونز السبت المقبل في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الأهلي بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الهلال والمواجهات المباشرة عن المريخ.

الهلال صنداونز في إفريقيا
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