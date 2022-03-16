الأهلي يسمح بالحضور الإعلامي في مرانه الأخير قبل مواجهة المريخ

أعلن النادي الأهلي عن قرارات جديدة بخصوص الحضور الإعلامي في مران الفريق الأخير قبل مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويسمح الأهلي بتواجد وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى لمران الفريق غدًا الخميس تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصرا غدا الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي. (طالع سيناريوهات التأهل)