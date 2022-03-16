تشكيل توتنام - كونتي يدفع بنفس الفريق الذي واجه مانشستر يونايتد

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

يخوض توتنام مواجهة برايتون في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري الإنجليزي بنفس تشكيل الفريق ضد مانشستر يونايتد.

وكان توتنام قد خسر من مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2.

واختار كونتي البدء بنفس التشكيل للمباراة الثانية تواليا والذي جاء كالآتي:

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حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز

الوسط: مات دوهيرتي – رودريجو بنتانكور – إيميل بيير هويبيرج – سيرخيو ريجيليون

الهجوم: ديان كولوسفسكي – هاري كين – سون هيونج مين

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ويحتل توتنام المركز الثامن برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، والفوز يعني الاقتراب خطوة من المركز الرابع الذي يحتله أرسنال برصيد 51 نقطة.

ويسعى برايتون لتحقيق الفوز بعد 5 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي.

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