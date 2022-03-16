مران الزمالك - شيكابالا يواصل البرنامج التأهيلي.. وفيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتليتكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

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وحرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التقسيمة، وعالج فيريرا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.

وفي نفس الوقت خصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين للتسديد على المرمى.

خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية، وتولي أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا غدا الخميس، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

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