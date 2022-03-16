رد من كاف على تصريحات موسيماني بشأن الـVAR: الأهرامات لم تشيد في أسبوع.. إفريقيا تعاني ماديا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

رد لوكسولو سبتمبر مدير العمليات والعلاقات الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد اعتراضه على عدم وجود تقنية الفيديو في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

وتحدث مدير العمليات والعلاقات الإعلامية في كاف لموقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي قائلا: "كل مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 تواجدت فيها تقنية الفيديو وكذلك دوري أبطال إفريقيا لللسيدات والتصفيات المؤهلة لكأس العالم ستتواجد بها التقنية كذلك".

وواصل "ثم هناك النفقات، إفريقيا كبيرة جدا وفي حين أن بعض البلدان لديها البنية التحتية اللازمة فالبعض لا يمتلكها، هذه حقائق واضحة".

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وتابع لوكسولو سبتمبر "تكاليف تواجد تقنية الفيديو في جميع أنحاء إفريقيا مرتفعة جدا ويمكن أن تصل لملايين الدولارات في شهر واحد فقط".

وواصل "أعرف أن بعض الدوريات في إفريقيا تستخدم التقنية وهذا أمر رائع، وأعرف أن لجنة الحكام في كاف يعملون حاليا على تدريب أكبر عدد من الحكام على استخدام التقنية".

وأكمل "هناك تقدم ولكنه ليس شيئا يجب أن نتعامل معه بطريقة عاطفية ولكن يجب أن نكون عمليين ونقدم رؤية موضوعية لقارتنا".

وتابع "رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي ملتزم بتلك المهمة أن نقدم تلك التقنية في كرة القدم لقد أكد ذلك بالفعل، لكننا لا يجب أن ننسى أن الأهرامات لم تشيد في أسبوع واحد".

وعن متى تتواجد تقنية الفيديو في الموسم الجاري من دوري الأبطال أتم مدير العمليات والعلاقات الإعلامية في كاف تصريحاته "هذا عمل يتطور، ونعرف أنه عندما جاء موتسيبي للاتحاد كنا في وضع غير جيد، نحتاج للأموال والمصادر في هذا المشروع وسنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وكان موسيماني تحدث قائلا عقب الهزيمة من ماميلودي صنداونز في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب سوكر سيتي قائلا: " طالب الاتحاد الإفريقي بتطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولة إفريقيا، أشعر أن حارس صنداونز لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، وأيضا أعتقد أن هدف بيرسي تاو لا يوجد به حالة تسلل".

واستمر في تصريحاته "لا ألوم على عدم وجود تقنية الفيديو بالتأكيد، كان لنا الكثير من الفرص ولم نسجل ويجب أن نتعلم من مثل هذه المباريات".

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