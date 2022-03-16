﻿راعي تشيلسي السابق يطالب تشيلسي بإزالة اسمه في أقرب وقت ممكن

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي

طالبت شركة "ثري" للاتصالات نادي تشيلسي بإزالة اسمها من على قميص الفريق في أقرب وقت ممكن.

وكانت شركة الاتصالات الإنجليزية أعلنت فسخ رعايتها لتشيلسي في أعقاب قرار تجميد الحكومة الإنجليزية للنادي ضمن أملاك رومان أبراموفيتش نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المفترض أن يزال اسم الشركة من على قميص تشيلسي لكن عدم وجود أموال للنادي اللندني لتصنيع قمصان جديدة بالإضافة لإجبار النادي للاحتفاظ بالاسم لتلبية شروط الترخيص الخاص الذي حصل عليه لمواصلة العمل أجبراه على الاحتفاظ به.

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وأشار متحدث رسمي باسم شركة "ثري" إلى أنه بعد محادثات مع تشيلسي فقد عرفوا الصعوبات التي تواجه النادي من أجل إزالة اسمهم من على قمصان الفريق.

لكنه قال: "طلبنا من تشيلسي البحث عن حل وإزالة اسم الشركة في أقرب ووقت ممكن".

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أنه تم إزالة اسم الشركة من كل شيء عدا لافتات الملعب بسبب إجبار الترخيص الممنوح لتشيلسي على تواجد راعي.

وأوضح التقرير أنه ربما يضع تشيلسي لاصقة على القميص لإخفاء اسم "ثري".

ويواجه تشيلسي منافسه ليل مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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