دي خيا: موسم آخر بلا ألقاب؟ يونايتد أكبر من أن يكون في هذا الوضع

يشعر ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بخيبة أمل كبيرة بعد خروج فريقه من الموسم بلا ألقب عقب توديع دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر يونايتد على يد أتليتكو مدريد بهدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال دي خيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، إنه يوم مخيب للآمال للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "من الصعب وصف ما نشعر به الآن، لكننا لم نفعل ما يكفي في كلتا المباراتين للفوز. لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأكمل "من الصعب دائما توديع دوري الأبطال، خاصة بتلك الطريقة عقب التعادل في مدريد. كان علينا الفوز في أولد ترافورد، لكننا لم نفعل ذلك. سنة أخرى سيئة بالنسبة لنا".

وتابع "بمجرد أن سجلوا الهدف في نهاية الشوط الأول، وضعوا الفريق بأكمله أمام يان أوبلاك. دافعوا بعشرة لاعبين، أتليتكو فريق دفاعي قوي للغاية ومن الصعب حقا التسجيل ضدهم. حاولنا حتى النهاية، لكن محاولاتنا لم تكن كافية للتسجيل".

وواصل الحديث عن فريقه السابق "أتليتكو مدريد فريق يتمتع بخبرة كبيرة. إنهم يعرفون كيف يلعبون تلك المباريات".

واستمر الدولي الإسباني "لقد خرجنا من واحدة من أهم المسابقات ولذا فإننا نشعر بالحزن حقًا".

عن إنهاء يونايتد الموسم بدون أي ألقاب، أوضح دي خيا "مرت سنوات عديدة بدون بطولات. في كل عام نريد تحقيق أشياء جيدة، ونقاتل من أجل الألقاب، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الجميع لأن هذا النادي أكبر من أن يكون في هذا الوضع الذي هو فيه الآن".

يونايتد ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32 على يد ميدلسبروه في فبراير الماضي.

بينما يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وشدد "نريد الأفضل لهذا النادي. أنا هنا منذ سنوات عديدة وأحب هذا النادي. موسم صعب آخر".

وأتم "لا أعرف متى سيعود هذا النادي إلى القمة، ولكننا لن نتوقف عن القتال من أجل ذلك".

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