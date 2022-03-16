دوري أبطال إفريقيا - سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لـ أنجولا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 16:37

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، قبل السفر إلى أنجولا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا غدا الخميس استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

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ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.

الزمالك بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
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