مصطفى محمد يتحدث عن مثله الأعلى في كرة القدم.. ومهارة يحتاج إلى تطويرها

تحدث مصطفى محمد لاعب جالاتاسراي عن التغيير الذي حدث إليه منذ انضمامه إلى الفريق التركي، كما تحدث عن مثله الأعلى في كرة القدم وفريقه المفضل في صغره.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وقال مصطفى محمد في تصريحات عبر موقع جالاتاسراي الرسمي: "جالاتاسراي فريق كبير جدا وصاحب أفضل مشجعين في تركيا، هذا الفريق غير الكثير في حياتي، جالاتاسراي يعني معنى الحياة لكل شخص يأتي إلى هنا".

وتابع "بدأت في ممارسة كرة القدم عندما كان عمري 7 سنوات وانتقلت إلى ناد احترافي في سن 16 عاما واستمريت على هذا المنوال، وكان مثلي الأعلى في كرة القدم هو واين روني".

وأردف "أكثر مباراة لا أنساها في مباراتي الأولى ضد فنربخشه وأخطر زميل لي هو فيرناندو موسليرا".

وأضاف "فريقي المفضل في صغري؟ الزمالك، وصفتي الأفضل في الملعب هي الوثب والارتداد والميزة التي احتاج إلى تطويرها هي التحكم في الكرة".

وأتم "أصعب لاعب واجهته هو كاليدو كوليبالي وأفضل تسجيل هدف بالرأس أكثر من القدم".

مصطفى محمد شارك منذ بداية الموسم مع جالاتسراي في 35 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.