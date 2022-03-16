كالتشيو ميركاتو: ليس زيدان.. باريس يستقر على خليفة بوكيتينو

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

بدأ باريس سان جيرمان محادثات الإتفاق مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق الفرنسي خلفا لـ ماوريسيو بوكيتينو.

وحسبما نشر موقع كالتشيو إيطاليا، فإن إدارة باريس استقرت على خليفة المدرب الأرجنتيني وتواصلت مع كونتي المدير الفني الحالي لنادي توتنام الإنجليزي.

ولا يعيش باريس أفضل حالاته بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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وقد يستغل باريس الشرط الذي يملكه كونتي في عقده مع النادي اللندني والذي يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم.

وكان كونتي قد وصل على رأس القيادة الفنية لـ توتنام في نوفمبر الماضي بعقد مدته 18 شهرا وينتهي يونيو 2023.

وقاد كونتي توتنام في 25 مباراة حقق خلالها 13 فوزا وثلاث تعادل في بينما خسر تسع مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل سبيرز حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بقارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويستعد توتنام بقيادة كونتي لملاقاة برايتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

باريس سان جيرمان أنطونيو كونتي الدوري الفرنسي دوري أبطال أوروبا
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