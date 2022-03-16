لأول مرة منذ 12 عاما.. كريستيانو رونالدو يخرج من الموسم بلا ألقاب

ستشهد نهاية الموسم الجاري حدثا فريدا في مسيرة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ستكون هي المرة الأولى منذ 12 عاما التي يخرج فيها رونالدو بلا بطولات، وذلك بعدما ودع دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وخسر مانشستر يونايتد على يد أتليتكو مدريد بهدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، بعد التعادل في الذهاب 1-1.

يونايتد ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32 على يد ميدلسبروه في فبراير الماضي.

بينما يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

لم ينجح الدون في الخروج بألقاب من موسم 2004-2005 مع مانشستر يونايتد، وفي 2009-2010 لم يفز بأي بطولات مع ريال مدريد.

وشهدت مباراة أتليتكو كتابة كريستيانو رونالدو لصفحة جديدة في تاريخ دوري الأبطال كأكثر لاعب خوضا لعدد الدقائق في تاريخ المسابقة.

وتخطى المهاجم البرتغالي زميله السابق في ريال مدريد، إيكر كاسياس في عدد الدقائق بتاريخ دوري الأبطال بعد مرور الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

ووصل رونالدو لـ 15909 دقيقة في دوري الأبطال، متفوقا على كاسياس الذي خاض 15908 دقيقة في تاريخ المسابقة.

ويعد رونالدو الأكثر مشاركة في عدد المباريات برصيد 182 مباراة متفوقا على كاسياس الذي خاض 177 مباراة.

البرتغالي يسيطر على الأرقام القياسية في المسابقة، فهو الهداف التاريخي بتسجيل 140 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

في النسخة الحالية من دوري الأبطال سجل البرتغالي 6 أهداف من 6 مباريات.