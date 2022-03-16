مالك منجم ذهب غاني يوضح أسباب رغبته في شراء تشيلسي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

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أوضح رجل الأعمال الغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو أسباب رغبته في شراء نادي تشيلسي الانجليزي بعدما تقدم بعرض للاستحواذ على النادي من مالكه الررسي رومان أبراموفيتش.

وأعلن أبراموفيتش مالك تشيلسي في وقت سابق نيته بيع النادي بعد 19 عاما من امتلاكه رسميا وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم رجل الأعمال الغاني في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "قدم أنتوي عرضا لشراء تشيلسي، وجلسنا على طاولة المفاوضات مع مختلف الأطراف المشاركة في عملية البيع".

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وأضاف "تشيلسي لديه إرث في قارة إفريقيا، لاعبون مثل ديديه دروجبا ومايكل إيسيان وجون أوبي ميكيل هم أساطير النادي، كما أن فرصة تعزيز سمعة النادي في إفريقيا هي فرصة مغرية للغاية".

وتابع "إعادة الاستقرار وضمان عدم فقدان الوظائف من بين الأولويات".

رجل الأعمال الغاني البالغ من العمر 45 عاما كون ثروته من امتلاكه لمنجم ذهب.

وأفادت ديلي ميل أن الملياردير الغاني أجرى بعض المفاوضات فيما يتعلق بتقديم عرض قبل الموعد النهائي لشراء النادي يوم الجمعة المقبل، حيث يعمل مستشاروه الآن على تفاصيل العرض النهائي.

وأوضح التقرير أن أنتوي على اتصال بعدد من الاستشاريين المقيمين في لندن قبل وقف العطاءات يوم الجمعة.

قبل أيام نشرت الصحف الإنجليزية الخطاب الذي أرسله رجل الأعمال الغاني للنادي اللندني من أجل الاستحواذ على ملكيته.

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العرض وصلت قيمته إلى 3.1 مليار دولار لشراء النادي.

تشيلسي يعيش أزمة بعد تجميد أرصدته وقالت تقارير إن لاعبي الفريق يفكرون في الرحيل، وقبل أيام أعلن أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

وذلك بعد قرار إنجلترا بسبب قرب العلاقة بين أبراموفيتش ومواطنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي بدأ غزو أوكرانيا منذ أيام.

وكان أبراموفيتش (55 عاما) اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي رومان أبراموفيتش
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