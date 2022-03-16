أونيانجو: لا أريد أن أتحدث عن الدراما التي سبقت مواجهة الأهلي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

دينيس أونيانجو - صن داونز - الأهلي

تحدث دينيس أونيانجو حارس مرمى ماميلودي صنداونز عن الألعاب الذهنية التي سبقت مباراة فريقه أمام الأهلي وفقا لتصريحاته.

وصرح أونيانجو بأن ذلك لم يؤثر على الفريق الذي يتواجد في مركز مريح في المجموعة.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية لمراقب المباراة بسبب تعطل حافلة الفريق وأخرت وصول إلى ملعب المباراة.

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وقال أوناينجو لموقع سوكرلادوما الجنوبي إفريقي: "لا أريد أن أتحدث عن الدراما التي سبقت مباراة الأهلي لأنني لم أكن جزءا من الفريق".

وأضاف "شاهدت المباراة من المدرجات، ويجب التعامل مع ذلك من قبل الإدارة، بالنسبة لي كرة القدم تدور حول الألعاب الذهنية هنا أو هناك".

وشدد أونيانجو "في نهاية اليوم تنتهي المباراة على أرض الملعب، وبالنسبة لنا لا توجد مشاعر قاسية مع المنافسين".

وتغلب صنداونز على الأهلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة ليضمن تأهله لربع النهائي بعد التصدر بفارق ست نقاط وقبل جولتين من النهاية.

واختتم أونيانجو تصريحاته "نتعلم كل عام خاصة في دوري الأبطال، لا أعتقد أن الأمر يتعلق باللاعبين ولكن ربما بينهم وبين المشجعين وما حدث قد حدث".

صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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