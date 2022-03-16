كيروش عن مواجهة السنغال: علم مصر في كل نافذة.. قميص المنتخب في قلوب المشجعين

وجه البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية إلى لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة السنغال.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال 25 و29 مارس في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يا شباب، يتبقى خمسة أيام (على بداية المعسكر)".

وأضاف "تحديد الأولويات والأحلام، لا شيء مستحيل. لا تشك أبدا في أن فريقا مليئا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

وتابع "جميعنا الآن متحدون لدعم منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص المنتخب الوطني في قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع معا ومتحدون في نبضة قلب واحدة".

(...) One National team shirt dressed in the heart of each fan. One hundred million fans together and united in one heartbeat. CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 16, 2022

وأعلن كارلوس كيروش في وقت سابق قائمة مبئية من تسعة محترفين للمعسكر المقبل.(طالع التفاصيل)

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.