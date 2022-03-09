كيروش يعلن أسماء 9 محترفين ضمن القائمة المبدئية لـ مباراتي السنغال

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية من 9 محترفين لمواجهتي السنغال.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر في تكرار لمواجهة نهائي أمم إفريقيا والتي فاز فيها أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم الاستقرار على تسعة محترفين للتواجد في القائمة المبدئية لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم".

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وجاء أسماء التسعة محترفين كالتالي:

محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول

محمد النني لاعب وسط أرسنال

محمود حسن "تريزيجيه" جناح باشاك شهير التركي

مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي

عمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني

أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي

أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي

كريم حافظ ظهير مالاتياسبور التركي

مصطفى فتحي جناح التعاون السعودي

ولا يغيب من المحترفين الذين كانوا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، سوى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة المصاب.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين المصيريتين خلال الأيام المقبلة.

وستشهد القائمة حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق استمرار تواجد 4 حراس أيضا رغم أنها قائمة لمباراتين فقط هذه المرة، لكن كيروش يفضل تأمين نفسه في هذا المركز.

وستتكون القائمة من 19 لاعبا بجانب 4 حراس، إذ أنه لا يحب تواجد عدد كبير للغاية، وتكون اختياراته بعد دراسة كبيرة لأي لاعب لأنه يضع مسألة قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز باعتباره دائما، وهذا من أهم نقط اختيار كيروش لأي عنصر.

ومن المقرر أن يكون معسكر منتخب مصر في القاهرة، وسيكون له ترتيبات خاصة وضوابط وضعها المدير الفني في متطلباته استعدادا لمباراتى السنغال.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس في استاد القاهرة و29 مارس الجاري في داكار في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم، بعد هزيمة الفراعنة من أسود التيرانجا بركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2021.

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