كلوب: صلاح مظلوم تحكيميا.. وهذا هو ما يعكر مزاجه في ليفربول

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن هدافه محمد صلاح ملتزم تماما مع الفريق مشيرا إلى أنه لا يحصل على عدد الأخطاء التي يستحقها خلال المباريات.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح في 171 مباراة من أصل 180 متاحة في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول عن ذلك: "هناك إحصائية لا أعرف بالضبط من قام بها، أن صلاح هو اللاعب الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده ولكن ليس لأنه لما يتعرض للضرب ولكن لأن الحكم لم يطلق الصافرة".

وأضاف "إذا قارنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون. إنه لمن الجنون تماما مدى انخفاض عدد الأخطاء التي يتم ارتكابها ضده والتي يحتسبها الحكم. هو على اتصال دائم من المدافعين ويسقط طول الوقت ويتعين عليه النهوض مرة أخرى".

وتابع "ما وصل إليه صلاح ليس مجرد حظ لأنه ربما يعمل منذ الساعة 9 صباحا لكنه محترف للغاية ومستميت للغاية للعب كل مباراة".

وواصل "عندما تسأله عن المباريات التسع التي لم يلعبها وربما تركته مرة أو مرتين على مقاعد البدلاء، فهذه الأشياء صعبة عليه حقا. يحاول أن يكون على أرض الملعب في التدريبات وكل المباريات إذا كان هذا ممكنا".

وأردف "مباحثات عقد صلاح لا تخلق أي مشكلة، صلاح ليس كذلك. إنه ملتزم تماما هذا الموسم ثم سنتحدث بعد ذلك".

واستكمل"ما يجعل صلاح في مزاج سيئ فقط هو عندما لا أجعله يشارك بشكل أساسي".

وعن استقبال ليفربول لأربعة أهداف فقط في 2022، قال: "نحن ندافع ككتلة واحدة أفضل مما فعلنا. لذلك بالطبع بعد الموسم التحضيري وبعد الموسم الذي قضيناه، نكتسب الثقة وإحساسا ببعضكما البعض مرة أخرى لعبة تلو الأخرى".

وأتم "كنا دائما فريق دفاعي جيد ولكن كانت لدينا لحظات عندما استقبلنا شباكنا بشكل أو بآخر،كان علينا أن نتعلم مرة أخرى للتعامل مع الوضع السائد في الفريق لكنهم يريد الخصم شن هجمات مرتدة، نحن بحاجة ولدينا التزام واضح بالدفاع أولا، لذلك هذا ما يتعين علينا فعله فقط للتأكد من أننا لسنا مضطرين لتسجيل مثل ستة أهداف للفوز بمباراة كرة قدم".

وسجل محمد صلاح 20 هدفا وصنع 10 آخرين في الدوري الممتاز مع ليفربول هذا الموسم.