كونتي: من يشاهد توتنام يعرف أن الفريق يتحسن.. و100% من مجهودنا لا تكفي في الوقت الحالي

شدد أنطونيو كونتي مدرب توتنام على ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق خلال هذا الوقت من الموسم من أجل تحقيق أهداف الفريق.

ويلعب توتنام مع برايتون غدا الأربعاء على ملعب الأخير في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بصراحة أنا أكثر تركيزا على ما يحدث في المباراة وبالتأكيد شعرت بخيبة أمل بعد الخسارة ولم أرى إذا ما حدث أي شيء غريب".

وتابع "إذا اضطررت إلى تحليل المباراة يمكنني أخذ الكثير من النقاط الإيجابية، لقد واجهنا مانشستر يونايتد وهو أحد الفرق التي تذهب للفوز بالألقاب وأحد الفرق الأربعة الكبرى، ولكننا ذهبنا إلى هناك ولعبنا بشخصية وخلقنا الفرص وعدنا في النتيجة مرتين".

واستمر "لقد رأيت الكثير من الأشياء الإيجابية ولكن النتيجة في النهاية كانت خسارتنا بنتيجة 3-2 وبالتأكيد نحن نقوم بتحليل كل مباراة لعبناها في الماضي".

وأكمل "هناك أشياء سلبية عليها أن تتحسن، هذا طريق طويل ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نتحسن، من يشاهد فريقنا يعلم بانه يتحسن وأنه قوي ويلعب من أجل الفوز".

وأردف "إذا أردت أن تكون قويا يجب أن تحافظ على الاستقرار وعندما تلعب مع فريق قوي كمانشستر يونايتد الذي يلعب على نفس أهدافك كان يجب علينا قتلهم بطريقة رياضية".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على توتنام خلال الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة سجل خلالها كريستيانو رونالدو أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة.

وأضاف "هاري كين لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وإذا كنت تريد القتال حتى النهاية لتحقيق ذلك الهدف فهذه هي اللحظة التي أطلب فيها الكثير من اللاعبين الكبار، يجب أن أطلب أكثر من كين ولوريس وسون في هذه اللحظات عليهم ان يقودوا الفريق وأن يبقونا حتى النهاية هناك لأن الخبرة مهمة للغاية وليس لدينا الكثير من الخبرة في هذا الفريق".

وأتم "100% لا تكفي نحتاج إلى أن نطلب 120% أو 130% لمحاولة تحقيق هذا النوع من الأهداف ومن المهم جدا أن يكون لديك هذا النوع من الأشخصاص ليقودنا لمحاولة أن نكون قريبين جدا من الأهداف".

ويحتل توتنام حاليا المركز الثامن في جدور ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.