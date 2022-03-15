رئيس المريخ: ننتظر موافقة السلطات المصرية لدخول الجمهور مباراة الأهلي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:53

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال لاعبي المريخ بالهدف الثاني في شباك الأهلي

أشار حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني إلى أن ناديه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأيضا السلطات المصرية للسماح لحضور جماهيره مباراة الأهلي.

وأوضح حازم مصطفى أن ناديه طلب حضور 4500 مشجعا لمباراة الأهلي، التي تقام في ملعب الأهلي we السلام.

وأكد أن ناديه ينتظر رد السلطات المصرية على طلب حضور الجمهور لمباراة الأهلي، مشددا على أن النادي يحترم ويلتزم بقرارات الاتحاد الإفريقي والمسؤولين في مصر".

أخبار متعلقة
المريخ لـ في الجول: سنواجه الأهلي دون حضور الجماهير لهذا السبب دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الأهلي والمريخ مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي

ويستعد المريخ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف – حقيقة إصابة بيرسي تاو مران الزمالك – جلسة خاصة مع الونش.. وانتظام حازم إمام المريخ لـ في الجول: سنواجه الأهلي دون حضور الجماهير لهذا السبب مدرب الهلال لـ في الجول: مدرب حراس عمل في مصر ينضم لجهازي مران الأهلي - جلسات استشفائية استعدادا لـ المريخ السوداني مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - وصول المحترف الكوبي لدعم فريق طائرة الزمالك.. وصفقة أخرى منتظرة ساعة | رياضات أخرى
رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة السنغال لملاقاة مصر في تصفيات كأس العالم.. تغيير وحيد عن أمم إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ناصر ماهر يوضح الفارق بين نسخته كلاعب في الأهلي وفيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
شريف إكرامي يتحدث عن مباراة الأهلي.. وفرصة حصول بيراميدز على الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة