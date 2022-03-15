رئيس المريخ: ننتظر موافقة السلطات المصرية لدخول الجمهور مباراة الأهلي

أشار حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني إلى أن ناديه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأيضا السلطات المصرية للسماح لحضور جماهيره مباراة الأهلي.

وأوضح حازم مصطفى أن ناديه طلب حضور 4500 مشجعا لمباراة الأهلي، التي تقام في ملعب الأهلي we السلام.

وأكد أن ناديه ينتظر رد السلطات المصرية على طلب حضور الجمهور لمباراة الأهلي، مشددا على أن النادي يحترم ويلتزم بقرارات الاتحاد الإفريقي والمسؤولين في مصر".

ويستعد المريخ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)