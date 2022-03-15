الظهور الأول في أرض الملعب منذ 531 يوما.. فايلر يقود كاشيما أنتلرز الياباني

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

ريني فايلر - كاشيما أنتلرز

قاد السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق لـ الأهلي، فريقه الجديد كاشيما أنتلرز لأول مرة الموسم الحالي في التعادل بنتيجة 3-3 ضد أويتا في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس ليفين.

وكان فايلر قد وقع مع النادي الياباني في ديسمبر 2021، لكنه لم يستطع قيادة الفريق فنيا من أرض الملعب بسبب قيود السفر لليابان. (طالع التفاصيل)

وأزالت الحكومة اليابانية القيود المتعلقة بسفر الأجانب والتي منعت المدرب السويسري من تولى المهمة منذ ذلك الحين مكتفيا بقيادة الفريق افتراضيا عن بُعد.

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ووصل مدرب الأهلي السابق إلى اليابان يوم 11 مارس وشاهد مواجهة الفريق ضد فيسيل كوبي الفريق الذي يلعب له الإسباني أندريس إنييستا يوم الأحد الماضي وانتهت بالفوز 2-0.

وقاد فايلر لأول مرة مباراة من أرض الملعب منذ 30 سبتمبر 2020 عندما قاد الأهلي للفوز على الترسانة بنتيجة 2-1 في كأس مصر.

ليعود لقيادة الفرق من أرض الملعب لأول مرة منذ 531 يوما.

وفي غياب فايلر خاض الفريق 5 مباريات بين الدوري وكأس ليفين، فاز في 3 وخسر 2.

ويحتل الفريق في الدوري الياباني المركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 4 جولات.

وقال فايلر في تصريحات قبل قيادة الفريق لأول مرة في التدريبات: "أنا سعيد جدا لوجودي في اليابان الآن وأشعر أنه يمكنني أن أبدأ العمل أخيرا. الجو أيضا جيد جدا في كل شيء".

وأضاف "آمل أن أتمكن من الاستمرار في كسب أكبر عدد ممكن من النقاط ".

وواصل "أنا مدرك تماما للتوقعات الكبيرة. لكي ينجح الفريق، يجب على كل لاعب أن ينمو ويتحسن أولا، أول شيء يجب أن أفعله هو أن أفعل ذلك. إذا تمكنت من تطوير لاعبين ممتازين، فستصبح بطبيعة الحال فريقا قويا، وإذا أصبحت فريقا قويا، فستحصل على نتائج جيدة".

وأتم "غدا، لن يتحسن كل شيء، أعد بتدريب اللاعبين وتحسينهم كل يوم".

كاشيما أنتلرز الدوري الياباني ريني فايلر
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