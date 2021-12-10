كاشيما أنتلرز الياباني يعلن تعاقده مع فايلر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

أعلن كاشيما أنتلرز الياباني اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع المدير الفني البلجيكي السابق للأهلي ريني فايلر.

وأشار النادي الياباني عبر موقعه الرسمي إلى أن التعاقد جاء لموسم 2022.

ويبدأ الدوري الياباني موسمه في شهر فبراير المقبل وينتهي في ديسمبر من العام ذاته.

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وقال فايلر في تصريح مقتضب لموقع ناديه الجديد: "أتطلع لقيادة لكاشيما أنتلرز وسأبذل قصارى جهدي مع النادي".

وأنهى كاشيما أنتلرز الموسم الماضي من الدوري الياباني في المركز الرابع المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا.

وأنهى كاشيما الموسم وفي رصيده 69 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن كاواساكي فرونتالي بطل الدوري.

وكان آخر مرة توج فيها كاشيما بلقب الدوري الياباني هي 2016 حينما ظفر كذلك بالثنائية بعد تتويجه بكأس الإمبراطور قبل أن يتبعه في العام التالي بلقب السوبر.

وسبق لكاشيما خوض منافسات كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري الياباني في 2016 واحتل المركز الثاني بعد الهزيمة أمام ريال مدريد آنذاك.

وستكون تلك التجربة هي الأولى لفايلر بعد رحيله عن الأهلي في شهر أكتوبر من عام 2020.

كاشيما أنتلرز فايلر
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