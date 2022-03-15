مران الزمالك – جلسة خاصة مع الونش.. وانتظام حازم إمام

انتظم حازم إمام ظهير أيمن الزمالك في مران الفريق اليوم الثلاثاء بعد أن حصل على راحة أمس الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، والذي ودعه الفريق بالفعل بعد أن ضمن الوداد المغربي، والفريق الأنجولي، التأهل عن المجموعة الرابعة.

وحصل إمام على راحة أمس الإثنين بموافقة المدير الفني جوسفالدو فيريرا، والذي عقد على هامش مران اليوم جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، فقد حرص فيريرا على توجيه الونش ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قوية في بداية المران، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تحت إشراف خاص من فيريرا، والذي حرص على متابعتها من بدايتها حتى نهايتها.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة، وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بالفريق بتدوين كل الملاحظات الخاصة بهذه الفقرة، للوقوف على كل التفاصيل وفقا لتعليمات المدير الفني.

ومنح فيريرا اللاعبين محاضرة فنية حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين وذلك في حضور جهازه المعاون، كما منح تعليمات لبعض اللاعبين تتعلق بأدوارهم داخل الملعب، تمهيدا لتطبيقها في الفترة المقبلة.

وفي نهاية المحاضرة، شدد المدير الفني للزمالك على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب منهم بدقة وتركيز.

قام الجهاز الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات خططية وفنية وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على تدريب اللاعبين على نقل الكرة بين الخطوط بشكل سريع.

كما قام المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون بتوجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء للاعبين.

وخاض سداسي الفريق حسام عبدالمجيد ، سيف جعفر ، حسام أشرف ، أحمد عيد ، ماجد هاني وسيد عبدالله "نيمار" ، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني، وتضمنت هذه الفقرة تدريبات خاصة بالتمرير ونقل الكرة بشكل سريع، بعدها خاض سداسي الزمالك فقرة للتسديد على المرمى ، بمشاركة السيد عطية حارس المرمى.

وكذلك، خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب حيث حرص فيريرا المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي تم التدريب عليها خلال التقسيمة .

وتولى المدير الفني للزمالك الإشراف على التقسيمة بنفسه، حيث قام بإيقافها من أجل تصحيح الأخطاء ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها.

وفي نفس الإطار، واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق خوض البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني ، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن شد في عضلة السمانة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران.