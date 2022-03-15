مدرب جنوب إفريقيا: مستوى بيرسي تاو تراجع مع الأهلي
الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
يرى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن مستوى بيرسي تاو لاعب الأهلي تراجع في الفترة الأخيرة.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وقال بروس عبر قناة "SABC Sport" الجنوب إفريقية: "رأيت بيرسي تاو عندما كان يلعب في بلجيكا، ورأيته وهو يلعب مع الأهلي، وهو ليس كما كان عليه في السابق".
وأضاف "أخرجه بيتسو موسيماني في مباريات الأهلي السابقة وهذا ليس طبيعيا".
وأتم "اخترته في قائمة منتخب جنوب إفريقيا لأنه بيرسي تاو ولا يمكننا تركه في القاهرة، فلن يكون ذلك جيدا بالنسبة له".
وأعلن هوجو بروس قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة فرنسا وديا في فترة التوقف الدولي المقبلة.
وضمت القائمة بيرسي تاو لاعب الأهلي، وأيضا فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز. (طالع التفاصيل)
وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.
ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 5 أهداف في 13 مباراة لعبها في مختلف البطولات.