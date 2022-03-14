بيرسي تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة فرنسا
الإثنين، 14 مارس 2022 - 12:37
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمته النهائية لمواجهة غينيا وفرنسا وديا في التوقف الدولي المقبل.
وضمت القائمة، بيرسي تاو جناح الأهلي، وفخري لاكاي مهاجم بيراميدز.
ويواجه بافانا بافانا منتخب غينيا يوم 25 مارس في بلجيكا، وفرنسا يوم 29 مارس في مدينة ليل.
وضمت القائمة أيضا خمسة لاعبين من صنداونز، منافس الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت القائمة وجود المدافع ريفالدو كوتزي، وزميله رانشاين دي روك، ولاعبا الوسط كوليسو موداو وتيبوهو موكوينا، والظهير كايل لاكاي.
ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد أن حل وصيفا لمنافسه الغاني في دور المجموعات.
نرشح لكم
معد المريخ البدني لـ في الجول: أنا وكلارك لا نعرف ما يثار من النادي.. نحن في القاهرة بعلمهم حصيلة أحداث الشغب في كأس المغرب "إصابة 85 شرطيا والقبض على 160" تشكيل المصري – الجلاصي وجريندو ومرعي يهاجمون أوتوهو دويو الكورة مع realme - أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يسقط في 3 دقائق أمام هوريا.. ووفاق سطيف ينتزع المركز الثاني مدرب صنداونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. تعاون مع الأهلي ضدنا وأغلق غرف الملابس أمامنا إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي سيكون مهما لسببين.. وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
يد - ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع 18 دقيقة | رياضات أخرى