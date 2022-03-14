بيرسي تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة فرنسا

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمته النهائية لمواجهة غينيا وفرنسا وديا في التوقف الدولي المقبل.

وضمت القائمة، بيرسي تاو جناح الأهلي، وفخري لاكاي مهاجم بيراميدز.

ويواجه بافانا بافانا منتخب غينيا يوم 25 مارس في بلجيكا، وفرنسا يوم 29 مارس في مدينة ليل.

وضمت القائمة أيضا خمسة لاعبين من صنداونز، منافس الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة وجود المدافع ريفالدو كوتزي، وزميله رانشاين دي روك، ولاعبا الوسط كوليسو موداو وتيبوهو موكوينا، والظهير كايل لاكاي.

ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد أن حل وصيفا لمنافسه الغاني في دور المجموعات.