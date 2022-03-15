المريخ لـ في الجول: سنواجه الأهلي دون حضور الجماهير لهذا السبب

أوضح عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني أن مواجهة ناديه مع الأهلي ستقام دون حضور جماهيري.

ويستعد المريخ لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال عادل أبو جريشة لـ FilGoal.com: "مباراتنا مع الأهلي ستكون بدون حضور جماهيري وأبلغنا كاف والسلطات المصرية بذلك".

وأضاف "نرفض حضور الجماهير بسبب عدم وجود مساواة في توزيع الجماهير بين الناديين مع رغبتنا في أن تكون أعدادنا هي الأكبر".

ولم يتمكن المريخ من لعب مبارياته في السودان مع عدم حصوله على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)