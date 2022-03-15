مدرب الهلال لـ في الجول: مدرب حراس عمل في مصر ينضم لجهازي

كشف جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني، أن الجهاز الفني لفريقه ضم مدرب حراس سبق له العمل في مصر، بدلا من مواطنه البرتغالي جوزيه بيزو.

وقال موتا لـ FilGoal.com: "بيزو رحل لأسباب خاصة به، وانضم لنا مدرب برتغالي جديد هو جوزيه فيريرا".

وأوضح "فيريرا وصل بالفعل للسودان، وبدأ العمل اليوم الثلاثاء مع الفريق".

وأكمل "فيريرا سبق له العمل في أكثر من ناد برتغالي، كما عمل كمدرب حراس في نادي النجوم المصري، ومنتخب موزمبيق".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الأهلي والمريخ بينما صنداونز في الصدارة منفردا بـ 10 نقاط.

ويتنافس الهلال مع فريقي الأهلي والمريخ على بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.