ذا أثليتك: المحكمة الرياضية تؤيد حظر الأندية الروسية من المشاركة في بطولات أوروبا

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

سبارتاك موسكو

أيدت المحكمة الرياضية حظر مشاركة الفرق الروسية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القد (يويفا).

ولا ينطبق حُكم المحكمة الرياضية على مشاركة روسيا في كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استبعد الأندية الروسية من المسابقات الأوروبية الموسم الجاري، وكذلك استبعد فيفا منتخب روسيا من المشاركة في ملحق أوروبا بتصفيات كأس العالم 2022.

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وبحسب شبكة "ذا أثليتك" يأتي الحكم المؤقت قبل جلسة استماع كاملة في الأسابيع المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن سابقا أن روسيا بمقدروها اللعب تحت اسم "اتحاد كرة القدم في روسيا" وبدون وجود العلم أو النشيد الروسي في المباريات الدولية.

لكن بعد ذلك تم استبعاد الفرق والمنتخبات من الاتحادين الدولي والأوروبي في ضوء الحرب الروسية والأوكرانية.

وتم استبعاد سبارتاك موسكو من دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وتأهل ريد بول لايبزج الألماني على حسابه مباشرة لربع النهائي. (طالع التفاصيل)

وأوضحت الشبكة أنه يمكن أن تقرر محكمة التحكيم الرياضية إلغاء قراري فيفا ويويفا عندما يصدر حكمها الكامل.

روسيا فيفا يويفا المحكمة الرياضية
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