تقارير: استبعاد سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي.. ودولة جديدة تعلن مقاطعة روسيا كرويا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

سبارتاك موسكو

استمرارا للعواقب الرياضية لغزو روسيا لدولة أوكرانيا عسكريا، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر استبعاد سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

سبارتاك موسكو كان قد تأهل إلى دور الـ 16 مباشرة بعد تصدره للمجموعة الثالثة في الدوري الأوروبي متفوقا على نابولي بفارق الأهداف.

ومن المفترض أن يلتقي سبارتاك موسكو في ذهاب دور الـ 16 مع لايبزج الألماني يوم الخميس 10 مارس المقبل في ألمانيا، ولكن وفقا لسكاي فإن يويفا سيقرر إلغاء المباراة مع إعلان لايبزج متأهلا بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي مباشرة بسبب استمرار معاقبة الفرق الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

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وعلى جانب آخر أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم رفضه لمواجهة منتخب سويسرا للسيدات أمام روسيا في افتتاح كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام في إنجلترا خلال شهر يوليو المقبل.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن مقاطعة روسيا كرويا مع رفضه لاستضافة منتخب روسيا للسيدات خلال البطولة المقبلة.

وفي وقت سابق أعلن كل من منتخبات بولندا والسويد، والتشيك رفضهم لمواجهة روسيا خلال ملحق تصفيات كأس العالم 2022، كما طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الاتحاد الدولي "فيفا" اسبتعاد روسيا من نهائيات كأس العالم 2022.

وكان فيفا قد أعلن أن منتخب روسيا لن يلعب على أرضه، ولن يلعب باسم بلاده مكتفيا باللعب باسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، ولن تقام أي مسابقات دولية على أراضيه.

روسيا، أوكرانيا سبارتاك موسكو
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