مران الأهلي - جلسات استشفائية استعدادا لـ المريخ السوداني

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 17:34

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اكتفى لاعبو الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

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وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادا لمباراة ‏المريخ.‏

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏

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