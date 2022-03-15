هافرتز: هناك في العالم ما هو أصعب من تكاليف السفر.. وما زلت جائعا للمزيد

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

كاي هافرتز ليفربول تشيلسي

شدد الألماني كاي هافرتز لاعب تشيلسي على أن الفريق يجب أن يركز تماما في المباريات بعيدا عما يحدث خارج الملعب مشيرا إلى أنه ما زال جائعا للمزيد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والذي فاز فه البلوز إيابا بهدفين دون رد.

وأجاب كاي هافرتز في المؤتمر الصحفي عن سؤال إذا وصل لمستواه ومركزه الأفضل ""من الصعب قول ذلك. أعتقد أنني أقوم بقترة جيدة الآن. لقد لعبت بعض المباريات الجيدة في الماضي، لكنني أعتقد كلاعب كرة قدم أنك جائع دائما وتريد المزيد".

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وأضاف "نحن جميعًا لاعبو كرة قدم محترفون. يعلم الجميع أن الوضع الحالي غريب نوعا ما بالنسبة للجميع في النادي الآن. يجب علينا التركيز على لعب مباريات كرة القدم. هذا أفضل ما يمكننا القيام به".

وتابع "أعتقد أن النادي يجب أن يتعامل مع نفسه. لا أعتقد أن الأمر يتعلق باللاعبين. لا أستطيع التحدث عن ذلك كثيرا لأننا جميعا نركز بشدة على المباريات وأعتقد أن هذا أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وواصل "أعتقد أن الجميع يعلم أن الأمر ليس بالأمر السهل. تحاول دائما التركيز على المباريات لكنني أعتقد أن مثل هذا الموقف لم يحدث في تشيلسي من قبل. لكننا محترفون وأحيانً قد تحدث مثل هذه المواقف".

واستكمل "كل شيء صعب بالنسبة لنا في الوقت الحالي ولكن كما رأينا في عطلة نهاية الأسبوع، أعتقد أنه يمكننا التعامل مع هذه المواقف"..

وعن ماذا سيحدث إذا اضطر اللاعبون دفع تكاليف السفر للمباريات خارج الأرض، قال: " "سأدفع، هذه ليست مشكلة. هذا ليس بالأمر الكبير بالنسبة لنا. حضور المباريات هو الشيء الأكثر أهمية". "أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء في العالم في الوقت الحالي أصعب من السفر بالطائرة أو الحافلة لمباراة خارج الأرض".

وأتم عن توخيل "وصوله كان جيدا بالنسبة لنا. لقد فزنا ببعض الألقاب وشخصيا أعتقد أنني نضجت كلاعب. أعتقد أن الجميع يعلم أنه لا يمكنك فقط الاستمتاع بلحظات إيجابية ولكن هناك أيضا لحظات سلبية وهذا ما عشناه في الأشهر والسنتين الماضيتين".

وسجل كاي هافرتز 11 هدفا وصنع خمسة آخرين في 34 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.

تشيلسي ليل دوري أبطال أوروبا كاي هافرتز
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