محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر فبراير المنصرم.

وترشح للجائزة محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين وسون هيونج مين ثنائي توتنام وتشي آدامز لاعب ساوثامبتون وكريج داوسون وجارد بوين لاعبي وست هام يونايتد.

وحصل قائد منتخب مصر على أعلى نسبة في تصويت الجماهير.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال 4 انتصارات حققها ليفربول في شهر فبراير من أصل 4 مباريات.

وهي المرة الثالثة التي يحصد فيها لاعب روما السابق الجائزة هذا الموسم.

ونال محمد صلاح (29 عاما) جائزة الرابطة لأفضل لاعب في الدوري خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017، وفبراير ومارس وديسمبر 2018 ويناير وإبريل 2019 وسبتمبر وأكتوبر 2021.

وحصد جائزة الرابطة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الجمهور في 2017-2018 و2020-2021.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري في الموسم الجاري برصيد 20 هدفا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.