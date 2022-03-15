كلوب يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فرص نجمه محمد صلاح في المشاركة أمام أرسنال يوم الأربعاء ليست قليلة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، بعد أيام من خروج صلاح للإصابة في مباراة برايتون يوم السبت.

وقال كلوب يوم الثلاثاء: "تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأن صلاح جاهز لتدريب اليوم، وسنرى كيف سيظهر في التدريب الأخير قبل لقاء أرسنال".

أخبار متعلقة
نيفيل: خماسي هجوم ليفربول قد يحسم صراع الدوري مع سيتي برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول

وأضاف "كنا سعداء للغاية بأن الإصابة ليست قوية، قدم صلاح تورمت وكان يتألم، لكن اليوم أصبح أفضل".

وتابع "يبدو أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال".

وأكمل "لقد عاد إبراهيما كوناتي للتدريبات، بينما يغيب جيمس ميلنر وكوستاس تسيميكاس بسبب المرض".

وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

بالتعادل مع كريستال بالاس وصل رصيد سيتي إلى 70 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول وللأخير لقاء أقل.

وإن فاز ليفربول في مباراته المؤجلة أمام أرسنال يوم الأربعاء فسيصبح الفارق بين الفريقين هو نقطة وحيدة فقط.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب أرسنال
نرشح لكم
أثليتك: جيرارد يرغب في الاجتماع مع سواريز من جديد نيفيل: خماسي هجوم ليفربول قد يحسم صراع الدوري مع سيتي خطوة على الحلم.. إريكسن يعود لقائمة الدنمارك برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
أنشيلوتي: ريال مدريد حسم الدوري؟ فزت بثلاثية في الشوط الأول في نهائي دوري أبطال وخسرت اللقب 3 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت تكشف: فرص عودة ميسي إلى برشلونة الآن منعدمة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: جيرارد يرغب في الاجتماع مع سواريز من جديد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيفيل: خماسي هجوم ليفربول قد يحسم صراع الدوري مع سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روميرو: كيسي ثاني صفقات برشلونة الصيفية تحت قيادة تشافي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
خطوة على الحلم.. إريكسن يعود لقائمة الدنمارك ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة