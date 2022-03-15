كلوب يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فرص نجمه محمد صلاح في المشاركة أمام أرسنال يوم الأربعاء ليست قليلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، بعد أيام من خروج صلاح للإصابة في مباراة برايتون يوم السبت.

وقال كلوب يوم الثلاثاء: "تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأن صلاح جاهز لتدريب اليوم، وسنرى كيف سيظهر في التدريب الأخير قبل لقاء أرسنال".

وأضاف "كنا سعداء للغاية بأن الإصابة ليست قوية، قدم صلاح تورمت وكان يتألم، لكن اليوم أصبح أفضل".

وتابع "يبدو أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال".

وأكمل "لقد عاد إبراهيما كوناتي للتدريبات، بينما يغيب جيمس ميلنر وكوستاس تسيميكاس بسبب المرض".

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وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

بالتعادل مع كريستال بالاس وصل رصيد سيتي إلى 70 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول وللأخير لقاء أقل.

وإن فاز ليفربول في مباراته المؤجلة أمام أرسنال يوم الأربعاء فسيصبح الفارق بين الفريقين هو نقطة وحيدة فقط.