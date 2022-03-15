أثليتك: جيرارد يرغب في الاجتماع مع سواريز من جديد

يراقب ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا زميله السابق في ليفربول لويس سواريز تمهيدا لضمه.

حسب ذا أثليتك، فإن جيرارد قد يتعاقد مع سواريز في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب ابن الـ35 عاما مع أتليتكو مدريد منذ صيف عام 2020 ليشارك في 74 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وصنع أربعة آخرين.

وانتقل جيرارد لتدريب أستون فيلا في 11 نوفمبر الماضي خلفا لـ دين سميث.

وأشرف ابن الـ41 عاما على تدريب الفيلانز في 18 مباراة، حقق خلالها 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 8.

ويملك جيرارد في خط هجومه الثنائي داني إنجز وأولي واتكينس وقد يحتاج إلى تدعيم جديد في خط الهجوم بلاعب أكثر خبرة.

وتزامل الثنائي في ليفربول الذي كان قريبا من الحصول على لقب الدوري في موسم 2013-2014.

ويتواجد البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي كان أحد أعضاء فريق ليفربول في هذا الموسم معارا من برشلونة حتى نهاية الموسم.