برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بيرناردو سيلفا - ليفربول - مانشستر سيتي

شدد برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، وكشف عن إحباطه الشديد بسبب التعادل مع كريستال بالاس.

وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة باستثناء مرة أو مرتين فقدنا الاستحواذ وعانينا من الهجمات المرتدة، لكنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص".

أخبار متعلقة
لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول موعد مباريات الثلاثاء 15 مارس 2022.. مباراة في الدوري المصري ومواجهتان في أبطال أوروبا المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: مبابي سيلعب هنا.. والدوري محسوم للملكي

وأضاف "كنا جيدين، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل. النتيجة محبطة للغاية".

وواصل "كان الشوط الأول محبطا، كيفن دي بروين سدد في القائم، وأنا أضعت فرصة، وخلق رياض محرز بعض الفرص، وأهدر إيمريك لابورت فرصة برأسه".

وتابع "كان بإمكاننا تسجيل الأهداف حتى في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. في بعض الأحيان تسير المباريات على هذا النحو ولكن أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد".

وأكمل سيلفا "كريستال بالاس خصم صعب، ليس من السهل أبدا اللعب على ملعبهم، نعلم مدى صعوبة خوض المباريات في هذا الملعب".

وعلق على نتيجة اللقاء قائلا "التعادل محبط للغاية بالنسبة لنا، ولكن الطريق مازال طويلا قبل نهاية الموسم".

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن ليفربول الذي يلعب مباراته المؤجلة ضد أرسنال يوم الأربعاء.

وأوضح "الفوز دائما أفضل من التعادل. أردنا الفوز. أردنا التفوق بست نقاط على ليفربول. الآن سيلعبون مع أرسنال ونحن نرتاح لنلعب ضد ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي".

واستمر البرتغالي "نحن في مركز أفضل من ليفربول ولا يزال يتعين على الريدز القدوم واللعب في ملعبنا، السباق سيكون مثيرا".

وأتم "هناك تسع مباريات متبقية، سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي".

برناردو سيلفا مانشستر سيتي ليفربول
نرشح لكم
لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري 11 دقيقة | رياضات أخرى
برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
موعد مباريات الثلاثاء 15 مارس 2022.. مباراة في الدوري المصري ومواجهتان في أبطال أوروبا ساعة | أوروبا
نادي زد يعلن تعيين سمير كمونة خلفا لإسماعيل يوسف ساعة | مصر
المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: مبابي سيلعب هنا.. والدوري محسوم للملكي ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة