لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي

تلقى برشلونة عرضا رسميا من توتنام الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

ووفقا لـ جيرارد روميرو، الصحفي المهتم بأخبار التعاقدات فإن توتنام قدّم عرضا رسميا من أجل ديباي في ظل التقارير التي تشير إلى مغادرة هاري كين صفوف النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ويحاول هاري كين مغادرة توتنام منذ الصيف الماضي الذي شهد توترات بينه وبين الإدارة انتهت باستمراره مع الفريق اللندني.

ولم يشير روميرو إلى المقابل المادي الذي عرضه توتنام على الفريق الكتالوني لكن أكد أن برشلونة لم يرد بعد.

وكان ديباي قد وصل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من ليون في صفقة انتقال حر بعد تخفيض كبير في راتبه من أجل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها النادي الكتالوني.

وحرمت الإصابة ممفيس من المشاركة بصفة مستمرة مع برشلونة إذ غاب عن الفريق في 12 مباراة بالدوري الإسباني.

وبات تواجد المهاجم الهولندي في تشكيل البلاوجرانا مهددًا بعد تألق بيير إيمريك أوباميانج وفيران توريس الوافدين الجدد في النادي.

وفاز برشلونة الأحد الماضي على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد، سجل فيران توريس هدفين بالإضافة إلى هدف لكل من أوباميانج وريكي بويج.

ويحتل ديباي قائمة هدافين برشلونة برصيد 10 أهداف بجميع المسابقات ويأتي في المركز الثالث على مستوى الليجا