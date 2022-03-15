لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف ديباي في إسبانيول

تلقى برشلونة عرضا رسميا من توتنام الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

ووفقا لـ جيرارد روميرو، الصحفي المهتم بأخبار التعاقدات فإن توتنام قدّم عرضا رسميا من أجل ديباي في ظل التقارير التي تشير إلى مغادرة هاري كين صفوف النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ويحاول هاري كين مغادرة توتنام منذ الصيف الماضي الذي شهد توترات بينه وبين الإدارة انتهت باستمراره مع الفريق اللندني.

أخبار متعلقة
مؤتمر رانجنيك: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ضد أتليتكو كما حدث أمام توتنام رونالدو بعد ثلاثية توتنام: لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام

ولم يشير روميرو إلى المقابل المادي الذي عرضه توتنام على الفريق الكتالوني لكن أكد أن برشلونة لم يرد بعد.

وكان ديباي قد وصل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من ليون في صفقة انتقال حر بعد تخفيض كبير في راتبه من أجل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها النادي الكتالوني.

وحرمت الإصابة ممفيس من المشاركة بصفة مستمرة مع برشلونة إذ غاب عن الفريق في 12 مباراة بالدوري الإسباني.

وبات تواجد المهاجم الهولندي في تشكيل البلاوجرانا مهددًا بعد تألق بيير إيمريك أوباميانج وفيران توريس الوافدين الجدد في النادي.

وفاز برشلونة الأحد الماضي على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد، سجل فيران توريس هدفين بالإضافة إلى هدف لكل من أوباميانج وريكي بويج.

ويحتل ديباي قائمة هدافين برشلونة برصيد 10 أهداف بجميع المسابقات ويأتي في المركز الثالث على مستوى الليجا

الدوري الإنجليزي ممفيس ديباي توتنام برشلونة
نرشح لكم
برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري 3 دقيقة | رياضات أخرى
برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لتعويض كين؟ روميرو: توتنام يقدم عرضا رسميا من أجل ديباي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يرفض لوم لاعبيه.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد مباريات الثلاثاء 15 مارس 2022.. مباراة في الدوري المصري ومواجهتان في أبطال أوروبا ساعة | أوروبا
نادي زد يعلن تعيين سمير كمونة خلفا لإسماعيل يوسف ساعة | مصر
المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: مبابي سيلعب هنا.. والدوري محسوم للملكي ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة